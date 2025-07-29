Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России Военный эксперт Боссхард: НАТО не способно к прямому военному конфликту с РФ

Конфликт на Украине продемонстрировал неспособность НАТО вести прямые боевые действия против России, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего спецсоветника по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральфа Боссхарда. По его мнению, российские вооруженные силы показали устойчивость к западному военному потенциалу.

Даже НАТО не может действовать против России напрямую военными средствами. ВС РФ во всех отношениях доказали свою устойчивость по отношению к Западу, — отметил Боссхард.

Он подчеркнул, что Россия располагает мощными средствами противовоздушной обороны и системами, способными противодействовать морским операциям. По его словам, задействованные в боевых действиях западные наемники, обученные и оснащенные по стандартам НАТО, могут проводить только локальные наступления.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Альянс готовится к нападению на Россию к 2030 году. По его мнению, обвинения Москвы в агрессии кажутся парадоксальными и абсурдными. А раз западные страны утверждают о необходимости военных приготовлений — значит, они сами готовятся.