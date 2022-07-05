Запад поставил ультиматум ВСУ The Telegraph: если ВСУ не переломят ход конфликта на Украине в свою пользу, Запад прекратит военную поддержку

Фото: МО Украины

Запад поставил ультиматум ВСУ, пишет британская газета The Telegraph. По словам журналистов, если украинская армия не сможет переломить ход конфликта на Украине до осени в свою пользу, то ЕС и США прекратят военную поддержку. В издании уточнили, что гигантские объемы помощи, направленные Киеву, так и не привели к переломам на участках сражений.

В статье говорится о том, что Украине пока удалось лишь замедлить продвижение ВС РФ с помощью западного оружия, не более того. Также в материале отметили увеличение потерь в рядах ВСУ.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Великобритания поставляет Украине устаревшее вооружение, тем самым бесплатно утилизируя ненужное оружие и боеприпасы. Он считает, что с тем же успехом Лондон мог бы отправить Киеву и швабру для ведения боевых действий с Россией.

До этого в Великобритании заявили, что ее армии не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае конфликта, а Москва знает о недоукомплектованности вооруженных сил страны. Как заявил депутатам британского парламента бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, на восьмой день учений Warfighter в прошлом году у британских сухопутных войск закончились «все важные боеприпасы». А на последней военной конференции стало известно, что в случае реального столкновения с Россией войскам Британии хватит боеприпасов лишь на два дня.