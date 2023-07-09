Замглавы МИД Украины «послал к черту» немецкого депутата Замглавы МИД Украины «послал к черту» немецкого депутата Ральфа Штегнера

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник отреагировал на критику депутата немецкого бундестага Ральфа Штегнера относительно поставок кассетных боеприпасов в Киев. На своей странице в Twitter украинский дипломат попросил Штегнера воздержаться от советов.

Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите, — написал Мельник.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев получит кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. Каждый такой снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас имеет радиус поражения 10 метров. В зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может накрыть осколками территорию размером с три-четыре футбольных поля.

В Европе многие политики выступают против передачи Украине кассетных боеприпасов. Решение США не поддержала министр обороны Испании Маргарита Роблес. По ее словам, это противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия.

Роблес напомнила, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в ста странах мира, в том числе в Испании. Кроме того, по ее словам, Вашингтон принял решение, которое не является общим для Североатлантического альянса.