https://static.news.ru/photo/2f960eb2-284c-11ea-a692-fa163e074e61_660.jpg Фото: KristinaWOX/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» большинством голосов во время акций протеста в стране.

В поддержку закона проголосовали все 45 присутствующих депутатов. Задержанные ранее члены оппозиционного Демократического блока участия в голосовании не принимали и были отстранены от участия в работе парламента на 15 дней, передаёт ТАСС.

Лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич заявляет, что протестующие заблокировали большинство городов страны. Включая членов оппозиции, задержаны около 55 человек.

Принятый закон подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 религиозных объектах.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Черногории задержала членов Демократического фронта (ДФ) после распыления слезоточивого газа во время заседания парламента. На опубликованном депутатом ДФ Мариной Йочич видео видно, как полицейские выводят её и её соратников из здания парламента и сажают в полицейские автобусы.