Высылка российских дипломатов властями Чехии противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Россия назвала вещи своими именами, когда внесла Чехию в список недружественных стран, заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат
Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает, — пояснила Захарова.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Чехии Якуб Колганек считает: без исключения республики из списка недружественных стран едва ли можно будет думать о нормализации отношений между Москвой и Прагой.