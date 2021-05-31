Захарова ответила Чехии на обвинения в нарушении Венской конвенции

https://static.news.ru/photo/eb9afd38-c252-11eb-9825-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылка российских дипломатов властями Чехии противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Россия назвала вещи своими именами, когда внесла Чехию в список недружественных стран, заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на сообщение чешского МИД, в котором содержался призыв к Москве перестать применять к Чехии термин «недружественное государство». В документе министр иностранных дел республики Якуб Кулганек отметил, что для Праги шаги по созданию списка недружественных стран противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает, — пояснила Захарова.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Чехии Якуб Колганек считает: без исключения республики из списка недружественных стран едва ли можно будет думать о нормализации отношений между Москвой и Прагой.