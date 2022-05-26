«Забирают даже пожилых»: Кадыров высказался о мобилизации на Украине Кадыров заявил, что украинские власти насильно мобилизуют всех вплоть до пожилых

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России, людей любой степени подготовленности, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что это касается не только молодых, но и пожилых.

По свидетельствам пленных <…> украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей, — написал Кадыров.

Он выложил в Telegram-канале видео, где двое украинских военнопленных рассказывают, как попали на фронт. Опираясь на их рассказ, Кадыров уточнил, что их, как и тысячи других мобилизованных местных жителей, держат впроголодь и заставляют рыть окопы, а тех, кто отказался, расстреливают.

По словам пленных, один из командиров националистов говорил на чеченском. Кадыров заявил, что его бойцы разберутся с этим «шайтаном».

Ранее глава Чечни прокомментировал сдачу в плен в Мариуполе командира нацполка «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского (Волыны). Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие.