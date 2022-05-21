«Стыд и срам»: Кадыров о сдавшихся командирах «Азова» Кадыров пристыдил сдавшихся украинских командиров

Рамзан Кадыров / Фото vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своём Telegram-канале сдачу в плен в Мариуполе командира нацполка «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского (Волыны). Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие.

Куда-то вдруг пропали их стойкость, непоколебимость, неумолимость. И как теперь называть этих двоих? Их даже предателями не назовёшь! <...> Они намного хуже предателей. Сплошной стыд и срам! — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, поступки Волыны и Прокопенко демонстрируют суть идеологии бандеровцев. Сначала они оплевывают своих единомышленников, а затем как ни в чём ни бывало следуют их примеру. Кадыров призвал других украинцев, которые продолжают участвовать в боевых действиях, присмотреться к поведению их лидеров и идеологов.

О сдаче в плен Прокопенко и Волынского стало известно накануне. В Минобороны России сообщили, что территория завода «Азовсталь», где были заблокированы украинские боевики, полностью освобождена. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что Волынский должен получить самое суровое наказание, вплоть до смертной казни.