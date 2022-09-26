Явка на парламентских выборах в Италии составила 63,8% МВД Италии: явка на парламентских выборах составила 63,8%

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Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что явка на внеочередных парламентских выборах в стране составила 63,8%. В этой цифре не учтены лишь данные сотни муниципалитетов, отметила она в эфире телеканала Rainews24

Явка почти окончательная, не хватает сотни муниципалитетов. Должна сказать, что показатель составил 63,81%, это примерно на 9% ниже, чем на предыдущих выборах, — указала Ламорджезе.

Она уточнила, что сейчас идет подсчет голосов, который начали с верхней палаты итальянского парламента — сената.

Исследовательский центр Consorzio Opinio Italia составил прогноз по результатам подсчета первых бюллетеней. Анализ специалистов показал, что на выборах побеждает правоцентристская коалиция, лидер которой — партия «Братья Италии» — может набрать 24,7% голосов на выборах в сенат.

Ранее стало известно, что по результатам экзитполов правоцентристская коалиция, включающая партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», лидирует на выборах в итальянский парламент. Коалиция набирает от 41% до 45% голосов. У левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией показатель не превышает 30%.