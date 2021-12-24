Яценюк предрёк «непоправимые последствия» в случае ареста Порошенко

Попытка ареста экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для действующего руководителя страны Владимира Зеленского. Об этом в Fаcebook написал бывший премьер-министр.

Яценюк отметил, что если Зеленский не готов поверить на слово ему, то может просить подтверждения у бывшего президента Виктора Януковича.

Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича... Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России, — написал экс-премьер.

Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать Порошенко по делу о государственной измене с возможностью внесения залога порядка $37 млн. В партии «Украинская солидарность» это назвали политическими репрессиями. По информации некоторых СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, доставить его в суд и избрать меру пресечения.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», «Создание террористической организации». По словам начальника управления Главного следственного управления СБУ Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставки угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставки угля с территорий Донбасса.

В свою очередь, депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм.

По версии депутатов, президент Украины довёл страну до потери энергетической независимости и необходимости закупать топливо у России.