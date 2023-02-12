«Я бы не стал»: Берлускони отверг возможность диалога с Зеленским Берлускони заявил, что никогда не стал бы говорить с Зеленским в качестве премьера

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Лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе. Он заявил, что если бы занимал сейчас должность главы правительства, то не стал бы контактировать с украинским лидером. Слова Берлускони приводит агентство АНСА.

Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина, — сказал итальянский политик.

По его мнению, действующий президент США Джо Байден должен был предложить новый план Маршалла по восстановлению Украины стоимостью в триллионы долларов, но при этом добиться взамен прекращения огня. В случае неповиновения со стороны Киева Берлускони призвал пригрозить, что больше Запад не станет передавать украинской стороне деньги и оружие. По мнению итальянца, только такой шаг может убедить «этого господина» прекратить огонь.

Ранее другой экс-премьер Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине. Он подчеркнул, что политика Рима касательно помощи Киеву и санкций против Москвы проводилась несмотря на тесные связи, существовавшие ранее между Италией и Россией.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Глава государства при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.