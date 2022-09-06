WSJ: остановка «Северного потока» запустила наихудший сценарий для Европы

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Газораспределительная станция

Приостановка работы газопровода «Северный поток» запустила наихудший сценарий для стран Евросоюза, пишет газета The Wall Street Journal. По словам журналистов, впереди у ЕС исторически высокий уровень цен и обнищание потребителей. При этом в публикации подчеркивается, что Брюссель отдает себе отчет в том, что установление «потолка цен» на российские энергоносители способны целиком разорвать экономические связи с РФ.

Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. <...> Такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа, — говорится в статье.

Авторы статьи отмечают, что из-за остановки «Северного потока», цены на газ и электричество подскочили на треть, что привело к рекордному падению курса евро.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Такое решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.

Комментируя такое решение G7, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что устанавливая потолок цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с РФ. Он отметил, что западные страны готовы на любые жертвы, чтобы не допустить победы России над Украиной.