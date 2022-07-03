Welt: Франция оказалась крупнейшим покупателем российского СПГ Welt: Франция стала крупнейшим покупателем СПГ из России на фоне проблем с электричеством

Фото: Excelerate Energy, Inc./Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция вышла в мировые лидеры по закупке российского сжиженного природного газа. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра CREA из Финляндии, сообщает Die Welt, не приводя конкретных цифр.

Издание отмечает, что во Франции возникли проблемы в сфере энергетики. Так, там по техническим причинам приостановили работу многих АЭС, из-за чего уменьшилось производство электричества.

Париж с середины июня отказался от российского газа, который шёл по трубам. Однако во Франции функционируют четыре терминала для приема СПГ, уточняет издание.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: западные страны не прекращают закупать российские энергоресурсы, хотя заявляли об отказе от них. Теперь они обходят свои же санкции. Сенатор назвал «энергетическим плутовским водевилем» ситуацию, когда некоторые западные страны закупают российскую нефть у Индии.