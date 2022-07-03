Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что западные страны не прекращают закупать российские энергоресурсы, хотя заявляли об отказе от них. Теперь они обходят свои же санкции, отметил он в Telegram.
Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ, — подчеркнул сенатор.
На этой неделе стало известно, что Франция оказалась «крупнейшим в мире покупателем» российского сжиженного природного газа. Пушков назвал «энергетическим плутовским водевилем» ситуацию, когда некоторые западные страны закупают российскую нефть у Индии, стараясь обойти свои же собственные санкции.
Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля, — заключил политик.
Ранее стало известно, что Великобритания существенно сократила объемы импорта энергоресурсов из России, сообщил 23 июня министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг. Он отметил, что ввоз газа снижен на 75%, а нефти — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.