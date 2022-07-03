«Кого они хотят обмануть?»: Пушков оценил закупки Западом СПГ из России Пушков оценил закупки Западом российских энергоресурсов в условиях санкций

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что западные страны не прекращают закупать российские энергоресурсы, хотя заявляли об отказе от них. Теперь они обходят свои же санкции, отметил он в Telegram.

Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ, — подчеркнул сенатор.

На этой неделе стало известно, что Франция оказалась «крупнейшим в мире покупателем» российского сжиженного природного газа. Пушков назвал «энергетическим плутовским водевилем» ситуацию, когда некоторые западные страны закупают российскую нефть у Индии, стараясь обойти свои же собственные санкции.

Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля, — заключил политик.

Ранее стало известно, что Великобритания существенно сократила объемы импорта энергоресурсов из России, сообщил 23 июня министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг. Он отметил, что ввоз газа снижен на 75%, а нефти — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.