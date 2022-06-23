Стало известно, насколько Британия сократила импорт газа и нефти из России Министр по делам бизнеса Британии: Лондон снизил объемы импорта российского газа на 75%

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Великобритания существенно сократила объемы импорта энергоресурсов из России, сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг. Он отметил, что ввоз газа снижен на 75%, а нефти — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает ТАСС.

В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доля нефтяного импорта из России сократилась вдвое. Последний груз российского СПГ мы получили 2 марта этого года, — сказал Квартенг во время выступления на конференции в Лондоне.

Министр признал, что вопреки «граду санкций» Москве удается сохранять контроль над газовыми поставками и использовать это в качестве оружия. Он добавил, что Британия, несмотря на сокращение импорта, зависит от ситуации на газовом рынке и уязвима, поскольку не контролирует данный сегмент.

По словам Квартенга, к концу года Лондон полностью прекратит импортировать ископаемое топливо из РФ, а в долгосрочной перспективе будет сокращать долю газа в своем энергопотреблении.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, королевство запретило экспортировать в РФ банкноты фунтов стерлингов, а также товары и технологии, относящиеся к морским перевозкам и нефтепереработке.