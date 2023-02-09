На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

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На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, под завалами оказались люди: один человек погиб, трое пострадали.

На территории бывшего завода в Дарницком районе столицы прогремел взрыв. <...> Произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Троих пострадавших достали из-под завалов, — написал Кличко.

Он добавил, что причины взрыва выясняются. По данным Telegram-канала Киевской городской военной администрации, мог взорваться газовый баллон.

9 февраля украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Днепре. Также в нескольких областях страны прозвучала воздушная тревога. Ранее о «прилетах» сообщили власти Харькова.

Ранее в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки. В результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.