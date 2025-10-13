Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 16:39

Выяснилось, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Словакии

Посольство не получало данных о россиянах при столкновении поездов в Словакии

Фото: STRINGER/EPA/TASS

Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах при столкновении поездов на востоке Словакии, рассказали РЕН ТВ в дипмиссии. По последним данным, около 100 человек получили легкие травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.

При прояснении ситуации проинформируем, — добавили там.

Столкновение поездов произошло около деревни Яблонов-над-Турне перед входом в туннель. Премьер-министр страны Роберт Фицо выразил надежду, что жертв в результате железнодорожной аварии удастся избежать.

До этого самолет потерпел крушение в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Очевидцы сообщали о сильном взрыве и густом черном дыме, который было видно над местом трагедии.

Тем временем ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». Авария произошла в районе дома №26 на Кутузовском проспекте. По предварительной информации столичной прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

