Выяснилось, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Словакии Посольство не получало данных о россиянах при столкновении поездов в Словакии

Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах при столкновении поездов на востоке Словакии, рассказали РЕН ТВ в дипмиссии. По последним данным, около 100 человек получили легкие травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.

При прояснении ситуации проинформируем, — добавили там.

Столкновение поездов произошло около деревни Яблонов-над-Турне перед входом в туннель. Премьер-министр страны Роберт Фицо выразил надежду, что жертв в результате железнодорожной аварии удастся избежать.

