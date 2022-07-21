Выручка крупнейшей военкорпорации в мире выросла на фоне событий на Украине Reuters: выручка военкорпорации Lockheed Martin выросла на фоне продаж оружия Украине

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin

Выручка американской военной корпорации Lockheed Martin выросла на фоне продаж оружия Украине, передает Reuters со ссылкой на рейтинг Defense News. По итогам первого квартала 2022 года выручка подразделения компании Missiles and Fire Control по производству реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS составила $418 млн, что на 4% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Финансовый директор корпорации Джей Малаве отметил, на предприятии фиксируют интерес не только к вышеназванным РСЗО, но и к системам противоракетной обороны (ПРО) Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3). По его словам, в Missiles and Fire Control ожидается серьезный рост заказов и доходов в течение ближайших двух лет.

В то же время у корпорации упали на 12% доходы от продаж крупнейшего подразделения Lockheed Martin Aeronautics. Оно занимается производством и реализацией истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и других. В компании падение доходов в этой области до $5,8 млрд связали с пандемией, убытками венчурного подразделения и иными расходами.

Ранее Reuters сообщило, что Вашингтон направит Киеву еще четыре РСЗО HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли тогда заявил, около 200 украинских военнослужащих прошли подготовку по управлению РСЗО.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США уже передали Украине 12 из более 20 выделенных реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти установки будут обладать дальностью действия до 80 километров.