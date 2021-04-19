«Выход на вызовы будущего»: Зеленский хочет создать вакцинную лабораторию

https://static.news.ru/photo/ede175f6-a117-11eb-817c-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Украине необходимо как можно скорее создать лабораторию для разработки вакцин и лекарств, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания.

Глава государства уверен, что подобная лаборатория будет полезна не только в условиях пандемии коронавируса, говорится на его сайте.

Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать ответом на вызовы будущего, — подчеркнул он.

По его словам, в бюджете страны на эти цели выделены 100 млн гривен (около $3,6 млн). Сейчас вопросом занимается Министерство здравоохранения государства.

Накануне Зеленский рассказал, что украинские власти заключили контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса. В решении этого вопроса помог глава компании Альберт Бурла.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Сейчас граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии, а также китайской CoronaVac. Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался.