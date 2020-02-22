Первые с момента скандала в Тюрингии земельные выборы пройдут в Гамбурге: жители второго по размеру мегаполиса Германии определят новый состав местного парламента. Волеизъявление граждан города на Эльбе станет своего рода проверкой того, как сильно позиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии Германии (СвДП) пострадали после их сговора с нерукопожатной «Альтернативой для Германии». Пока же опросы демонстрируют удручающие результаты для обеих партий.

В то время как в России будет отмечаться День защитника отечества, проживающие в Гамбурге немцы будут «защищать» своё, отдав голос за лучшую, на их взгляд, политическую партию. Традиционно считающийся одним из последних оплотов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) город, вероятно, им и останется. Для СДПГ, переживающей трудные времена, ожидаемая победа в Гамбурге станет настоящим успехом. Часто именуемый «красной крепостью» (по цвету символики социал-демократов), мегаполис является лидером по ВВП на душу населения в Германии и по совместительству главным портом страны.

СДПГ уже потеряла в конце 2019 года Ганновер — мэром города стал представитель партии «Зелёных», — и готовится уступить Лейпциг ХДС. С учётом того, что в 2020 году не запланировано проведение каких-либо ещё земельных выборов, успех в Гамбурге после череды неудач может принести небольшое увеличение рейтинга СДПГ и на федеральном уровне.

Как показал последний опрос ZDF (в 2015 году результаты их предварительных исследований практически полностью соответствовали итоговому распределению мест в парламенте города), СДПГ лидирует с 39% рейтингом. Второе место занимает главный конкурент и давний партнёр по коалиции — партия «Зеленых» (24%). Далее идут ХДС с 12%, «Левые» с 8%, «Альтернатива для Германии» с 6% и СвДП с 5%.

FDP Hamburg/facebook.com

До событий в Тюрингии распределение голосов выглядело по-другому: СДПГ и «Зелёные» находились примерно на одном уровне (29%), а ХДС стабильно набирала 15%. Такой расклад отражал изменения рейтинга партий на федеральном уровне. В последние годы наблюдалось падение популярности СДПГ и усиление «зелёных». Так, некогда вторые после христиан-демократов, социал-демократы, опустились на третью строчку, уступив место «зелёным». Несмотря на ожидаемый выигрыш в Гамбурге, свои позиции СДПГ, очевидно, всё же уступит. В ходе выборов 2015 года партия набирала практически 60% голосов, в то время как «зелёные» меньше 15%.

В наихудшем для себя положении оказались свободные демократы: в случае, если партии не удастся преодолеть пятипроцентный порог, а это очень вероятный сценарий, она не будет представлена в местном парламенте. Для СвДП это станет вторым провалом меньше, чем за месяц. После того, как в третьем туре выборов премьер-министра Тюрингии ХДС и «Альтернатива» вместе проголосовали за внезапно выдвинутого кандидата от свободных демократов, партия понесла значительные репутационные потери. Избранный Томас Кеммерих не продержался на своей должности и нескольких дней — ему пришлось уйти в отставку. ХДС и СвДП обвинили в сговоре с радикалами, по стране прокатились протесты, реакция на федеральном уровне была крайне жёсткой. Глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр из-за случившегося подала в отставку, в то время как председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер свою позицию сохранил. Однако, как отмечает член СвДП Герхарт Баум, на Линдера оказывается очень сильное давление со стороны однопартийцев.

Выборы в Гамбурге покажут, сможет ли он удержаться на верхушке партии. Его тактическая ошибка, приведшая к скандалу в Тюрингии, — уже вторая на посту лидера партии, — сказал он.

В случае ухода Линдера, в СвДП, как и в ХДС, пройдут выборы председателя, которые займут несколько месяцев. Для партии с низкой поддержкой среди населения структурные изменения могут быть опасны в контексте предстоящих парламентских выборов 2021 года в Германии. В случае падения рейтинга она рискует остаться без представительства в бундестаге.

Для христиан-демократов выборы в Гамбурге не несут большой опасности — скорее, они лишь подтвердят тренд на снижение их популярности. ХДС в текущих условиях не мог навязать борьбу СДПГ или «зелёным», которые уже почти двадцать лет формировали правящую коалицию на местном уровне. Политическая турбулентность, в которую вошла партия после событий в Тюрингии, не даст ей шансов выправить своё положение.