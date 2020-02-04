Первый этап выборов мэра Лейпцига показал, что изменения в политическом ландшафте Германии становятся заметнее и на региональном уровне. Ведущие партии страны перераспределяют влияние в федеральных землях и крупных городах. Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, готовятся потерять уже второй ранее неприступный бастион. Это — следствие общей непопулярности партии у населения: с традиционного второго места она стремительно опускается на четвёртое.

2 февраля в Лейпциге прошли выборы мэра, на которых действующий градоначальник, кандидат от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Буркхард Юнг, не смог в первом туре победить представителя Христианско-демократического союза (ХДС), министра науки Саксонии Себастьяна Гемкова. Первый набрал 29,8% голосов избирателей при общей явке в 49%, второй — 31,6%. Таким образом СДПГ впервые за тридцать лет может лишиться поста главы города. Второй тур назначен на 1 марта.

Лейпциг имел важное значение для СДПГ. Именно там в 1863 году зародился Всеобщий германский рабочий союз, который в 1890 году трансформировался в Социал-демократическую партию Германии. Однако для современных социал-демократов не в новинку терять ключевые города. В конце ноября 2019 года по итогам выборов в Ганновере должность обер-бургомистра (мэра) занял представитель «Зелёных» Белит Онай. До этого город 70 лет находился под влиянием СДПГ. К слову, Онай также стал первым в истории Германии главой города, который не является этническим немцем.

Белит Онай www.imago-images.de/Global Look Press

Существенную роль в том, что кандидат от СДПГ по сравнению со своим прошлым результатом потерял более 10% голосов, сыграл вопрос обеспечения безопасности. В 2019 — начале 2020 года в городе произошла серия стычек между полицейскими и протестующими. В канун Нового года активисты левого движения забросали стражей порядка камнями и фейерверками. Один из сотрудников получил тяжелое ранение. В конце февраля 2019-го «леваки» в одной потасовке нанесли повреждения 13 полицейским и нескольким журналистам, освещавшим протесты. На этом фоне кандидат от ХДС Гемков в рамках своей предвыборной кампании озвучил ряд инициатив по обеспечению безопасности в Лейпциге — они-то и позволили ему вырваться вперёд.

До миграционного кризиса 2015 года СДПГ стабильно занимала вторую строчку в рейтинге по популярности среди населения с отрывом от конкурентов более чем на 10%. Социал-демократы продолжают контролировать ряд крупных городов, такие как Мюнхен, Берлин, Гамбург, Франкфурт-на-Майне. Но в 2016-ом ситуация начала меняться — впервые наметился тренд на изменение расклада сил: правящие в коалиции блок ХДС/ХСС и СДПГ стали терять популярность, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и партия «Зелёных» наоборот — притягивать к себе потенциальный электорат. Так, в 2016 году рейтинг ХДС/ХСС составлял 34%, СДПГ — 24%, «Альтернативы» — 12%, «Зелёных» — 9%. А в середине 2019-го СДПГ показала самый низкий за всю историю существования результат в 12%, сравнявшись с АдГ. Партия «Зелёных» заняла первое место с результатом 28%, а блок ХДС/ХСС — 26%.

Таким образом, неоднозначные показатели социал-демократов на мэрских выборах — закономерный результат общего падения рейтинга партии. Лейпциг, в случае победы кандидата от ХДС, очевидно, станет не последним городом, который СДПГ придётся уступить. Выборы мэра Берлина намечены на 2021 год, при этом действующий глава города Михаэль Мюллер уже заявил о том, что не будет повторно баллотироваться на должность. Не исключено, что одним из основных соперников претендента от СДПГ станет кандидат от «Зелёных» — эта партия «контролирует» лишь четыре города, что не отвечает текущему рейтингу её популярности.