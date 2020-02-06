Выборы главы земельного правительства в Тюрингии ознаменовались скандалом: впервые местный премьер-министр получил свой пост благодаря правопопулистам из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как следствие, крупные города федеральной земли охватили протесты, а партию канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — обвинили в сговоре с радикалами. Представители политических движений и общественники проводят аналогии с 1930-м годом, когда партия Гитлера пришла к власти в Тюрингии, и предостерегают от повторения ошибок прошлого.

5 февраля в Тюрингии завершился третий тур выборов главы ландтага (земского парламента): предыдущие закончились ничем — кандидатам не удалось набрать необходимое число голосов. Изначально за пост боролись экс-премьер Тюрингии от «Левых» Бодо Рамелов и выдвинутый «Альтернативой» беспартийный Кристоф Киндерфатер. В третьем же туре АдГ неожиданно отказалась от своего кандидата в пользу представителя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Томаса Кеммериха. ХДС тоже его поддержал.

Назначение Кеммериха — сокрушительный успех СвДП. Последний раз либерал — Райнхольд Майер — возглавлял федеральную землю Германии почти 70 лет назад. В Тюрингии без помощи со стороны у них не было шансов поставить на место премьера своего человека из-за слишком низкого числа представителей фракции в ландтаге. По итогам прошедших в конце октября 2019-го выборов в земельное правительство сложилась следующая политическая картина: «Левые» получили 29 мест в местном парламенте, «Альтернатива» − 22, ХДС — 21, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — восемь, а «Зелёные» и СвДП по пять мест. Фактически новый премьер Тюрингии не сможет провести ни одно решение через парламент без поддержки других политических сил, а именно АдГ и ХДС.

Партию власти уже обвинили в сговоре с правопопулистами, из-за радикальной позиции которых по ряду вопросов, включая миграционную повестку, «Альтернативу» зачастую приравнивают к праворадикалам. Как на федеральном, так и на местном уровне АдГ с момента её создания считалась нерукопожатной — ни одна фракция Германии не готова была с ней работать.

ХДС вместе с СвПД впервые за семь лет это правило официально нарушил, хотя либералы свою причастность к сговору категорически отрицают . Между тем, предпосылки к тому, что христиан-демократы сойдутся с «Альтернативой» на местном уровне, были: в начале ноября 2019-го 17 членов ХДС в Тюрингии написали открытое письмо, в котором призвали однопартийцев вести диалог со всеми силами без исключения. На федеральном уровне инициатива не встретила понимания: председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) предупредила своих соратников, что «заигрывание с правыми» может закончиться исключением из рядов ХДС.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Таким образом, решение «договориться» с АдГ в Тюрингии было принято без поддержки центра. Это ясно дала понять глава ХДС АКК — она выступила с заявлением, осуждающим действия регионального офиса фракции.

Я хочу прояснить, что поведение ХДС в третьем туре противоречило требованиям и просьбам федеральной партии. Это не очень хорошая идея, не очень хороший день для Тюрингии и не очень хороший день для политической системы Германии, — сказала она, отметив, что президиум ХДС единогласно настаивает на проведении новых выборов в Тюрингии.

Лидер партии заявила, что уже связалась с руководством отделений ХДС и СвДП в Тюрингии и предостерегла их от дальнейшей работы с АдГ. Крамп-Карренбауэр отдельно попросила либералов не выдвигать своего кандидата в случае повторных выборов, поскольку от разрешения ситуации, по её мнению, напрямую зависит репутация христиан-демократов.

Реакция АКК более чем оправданна: сразу после выборов главы Тюрингии в крупных городах по всей Германии начались протесты. Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, Мюнхена, Кёльна, Берлина, где манифестанты собрались у офисов СвПД и ХДС. Главная акция прошла у здания Государственной канцелярии Тюрингии в Эрфурте. Там люди скандировали «Не наш министр» и «Кто нас предал? — СвДП». Были замечены плакаты «СвДП и ХДС — сторонники фашизма».

В поддержке фашизма христиан-демократов обвинили и представители «Левых». Проигравший Кеммериху Рамелов сравнил результаты выборов премьера федеральной земли с событиями 1930 года, когда Национал-социалистическая немецкая рабочая партия НСДАП Адольфа Гитлера впервые пришла к власти в Тюрингии. Международный комитет Освенцима выступил с заявлением о том, что результаты выборов посылают «фатальный сигнал» выжившим в холокосте. Риторика о поддержке фашизма напрямую связана с главой «Альтернативы для Германии» в Тюрингии Бьорном Хёке. Бывший учитель истории известен рядом националистских высказываний, в том числе о репродуктивной способности африканцев, и критикой мемориала жертвам холокоста в Берлине. Кроме того, именно его считают лидером ультраправого крыла АдГ.

Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Из-за действий отделения ХДС в Тюрингии может пострадать не только репутация партии, но и большая коалиция с СДПГ в федеральном парламенте. Сопредседатели социал-демократов Заскиа Эскен и Норберт Вальтер-Борьянс не раз выступали за выход из правящей коалиции. На фоне событий в Тюрингии они запросили экстренное совещание с руководством христиан-демократов, которое пройдёт 8 февраля.

Если ситуация с итогами выборов в Тюрингии не будет урегулирована, а руководители ХДС не смогут убедить своих собратьев по коалиции в том, что подобное сотрудничество с «Альтернативой» не повторится, то её распад станет одним из наиболее вероятных последствий действий регионального крыла партии. Также возможны отставки и перестановки внутри самой ХДС. Ведь Крамп-Карренбауэр необходимо показать, что главная линия христиан-демократов не изменилась, а сотрудничество с АдГ остаётся под запретом. Такой сигнал важен не только на внутрипартийном уровне, но и на федеральном — репутационные издержки могут отразиться на рейтингах ХДС, АКК и Ангелы Меркель.