https://static.news.ru/photo/c4204b66-4fc4-11ea-850d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замедление темпов роста украинской экономики связано с сокращением объёмов производства в промышленной сфере и климатическими изменениями, которые повлияли на время сбора урожая. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объёмов выпуска промышленности в четвёртом квартале, — написал Милованов в Facebook.

Всё это, по его словам, произошло из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мер в торговле со стороны США, проблем с логистикой и тёплых погодных условий.

Вместе с тем он подчеркнул, что в 2019 году «промышленные предприятия массово проводили модернизацию».

Рост ВВП Украины в четвёртом квартале прошлого года составил 1,5% по сравнению с таким же периодом 2018 года. В предыдущих кварталах увеличение было более ощутимым: в первом — 2,5%, во втором — 4,6%, в третьем — 4,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что экспорт российского вина на Украину в 2019 году вырос почти на 50% и составил $3,2 млн.