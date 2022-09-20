Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово Президент Сербии Вучич: еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово. При этом он в беседе с телеканалом RTS на полях Генассамблеи ООН не уточнил, о какой стране говорит.

Я получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косово. <...> Хочу сказать гражданам Сербии, что это еще одна папка в нашем государственном сейфе, еще одна нота, так что свою позицию хотя бы в этой организации укрепляем, усиливаем и будем работать и дальше над этим, — сказал сербский президент.

Он добавил, что Белград будет «бороться и молчать» до тех пор, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры. Если же это случится, уточнил Вучич, в Косово «будут удивлены» количеству несогласных стран, в частности членов ООН.

Белград прежде заявлял, что в последнее время получил восемь официальных отзывов признания самопровозглашенного Косово. Кто именно отказывается от признания, в Сербии не раскрывали.

Ранее стало известно, что Александр Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет страны. При этом 10 сентября на заседании Совета национальной безопасности он отметил, что власти Косово, несмотря на соглашения, достигнутые с руководством Сербии, под эгидой ЕС возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края.