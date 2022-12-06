Вучич: полиция Косово отступила с севера после столкновений с народом

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Спецназ полиции Косово (ROSU) отступил с краевой территории республики на севере, где живут сербы, после столкновений с гражданами Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. Он пояснил, что стычки между правоохранительными органами и сербским населением прошли в Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, передает ТАСС.

Косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников, они никого из четырех градоначальников не спрашивали. Они попытались ворваться в муниципальные избирательные комиссии, занять здания, народ возмутился, дошло до небольших, как я понял, столкновений, и тогда силы косовской полиции отступили, — сказал Вучич.

По его словам, косовский спецназ попытался ворваться в муниципальные избиркомы, после чего в четырех городах прошли народные волнения. Сербский глава выразил надежду, что ситуация в указанных регионах нормализуется.

Ранее президент непризнанного Косово Вьоса Османи заявила, что власти республики до конца 2022 года намерены подать заявку на вступление в Евросоюз. Перед саммитом ЕС — Западные Балканы она подчеркнула, что непризнанная республика рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Османи, ЕС пора «переходить от слов к делу».