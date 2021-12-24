Вучич хочет попросить у Путина больше газа для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у своего российского коллеги Владимира Путина о дополнительных поставках газа в страну. Вучич планирует обсудить данный вопрос во время телефонного разговора, намеченного на 25 декабря. Об этом сербский президент рассказал в интервью телеканалу «TV Prva».

У нас будет больше шести миллионов кубометров газа. Поэтому <...> я снова поговорю с Путиным, чтобы попросить ещё, — сказал Вучич.

Вучич уточнил, что в настоящее время газ на фондовой бирже не продаётся по цене ниже, чем $2 тысячи за 1 тысячу кубических метров. При этом Сербия располагает «базовыми» 6 млн за $270.

Месяцем ранее на встрече в Сочи главы России и Сербии договорились о продлении газового контракта по цене $270 за 1 тысячу кубических метров. Предыдущий контракт истекал в конце 2021 года. По словам Вучича, условия контракта позволяют стране ежегодно экономить до $8,6 млн.

Также ранее Вучич озвучил главную причину энергетического кризиса в Европе. Он связал подорожание электроэнергии в мире с безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. По мнению главы государства, ситуация будет с каждым месяцем всё хуже, а всё из-за игр с проектом «Северный поток — 2».