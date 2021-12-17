Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на российском газе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договор с Россией о поставках газа позволяет официальному Белграду ежедневно экономить $8,6 млн. По контракту, предусматривающему цену в $270 долларов за тысячу кубометров на шесть месяцев, в Сербии планируют закупать ещё 4 млн кубометров в сутки, отметил он в эфире TV Pink.

У нас обеспечены поставки 6 миллионов кубических метров газа ежедневно. Сейчас нам требуется 10–12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9–10 миллионов кубометров в сутки. Мы эти 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за тысячу. А на бирже сегодняшняя цена благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы составляет 1,7 тысячи и будет идти ещё выше, это называется TTF, — объяснил сербский президент.

Он подчеркнул, что полученная Сербией цена является меньше европейской биржевой в шесть раз.

Представьте себе, если бы я об этом с Путиным не договорился и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона, — пояснил Вучич.

Политик указал, что в начале следующей недели в Санкт-Петербурге пройдут переговоры с «Газпромом» о цене на дополнительные объёмы газа.

Ранее стало известно, что США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы политическими методами. Об этом заявил Александр Вучич. По его словам, Россия имеет проблему, о которой сама никогда не станет говорить. Дело в том, что 70 млрд кубометров газа не хватает Европе, 55 млрд должны идти через «Северный поток — 2», но европейцы не запускают его из-за давления США, заявил сербский лидер.