Вучич озвучил главную причину энергетического кризиса в Европе

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink связал подорожание электроэнергии и энергетический кризис в мире с безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. По мнению главы государства, ситуация будет с каждым месяцем всё хуже, а всё из-за игр с проектом «Северный поток — 2».

Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. <...> В Европе цена сегодня $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили €8,6 млн для Сербии ежедневно, — заявил сербский лидер.

Глава Сербии несколько раз повторил, что нынешний коллапс на энергетическом рынке начался «из-за глупых политических историй в Европе из-за „Северного потока“, которого ещё шесть месяцев не будет».

Ситуация тяжёлая, а будет ещё в 100 раз хуже, — подчеркнул Вучич.

Президент заметил, что Сербию спасло именно то, что она построила на своей территории часть газопровода «Балканский поток» и благодаря этому получила скидку на газ от России.

Ранее в результате переговоров Владимира Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.

Руководитель Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янез Копач назвал цену на российский газ, установленную для Сербии, «невероятной» в сегодняшних условиях.