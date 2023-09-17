Вучич: Евросоюз никогда не помогал Сербии так, как Украине

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Александр Вучич

Руководство Евросоюза никогда не оказывало такой мощной политической поддержки Сербии, как за последние несколько лет Украине, заявил в беседе с Financial Times сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что Украине предоставили статус кандидата в ЕС спустя четыре месяца с момента подачи заявки. Сербия подавала заявку еще в 2009 году, в 2012-м она была одобрена, в 2014-м начались переговоры о вступлении Сербии в союз.

Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует политическую поддержку, которой не было у нас, — подчеркнул президент Сербии.

Он заявил, что способность ЕС принимать новые государства ухудшилась. Как отмечает Financial Times, переговоры с Сербией зашли в тупик из-за конфликта с Косово и отказа Белграда присоединяться к санкциям против РФ.

Ранее Вучич усомнился в том, что состав Евросоюза может расшириться к 2030 году. По его словам, анонсированные накануне планы по принятию ряда стран в члены сообщества стоит расценивать как слишком амбициозные.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен подготовиться к приему в свой состав новых стран-членов к 2030 году. По его словам, утверждение конкретных сроков будет способствовать ускорению реформ в этих государствах и тем самым облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС. Он отметил, что в Блок готовятся вступить 10 стран и сейчас необходимо обдумать вопрос временных рамок приема новых стран в ЕС. Текущими кандидатами для вступления в ЕС являются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдавия, Северная Македония и Черногория.