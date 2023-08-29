Названа дата принятия Украины в Евросоюз Евросоюз планирует принять Украину в свой состав к 2030 году

Фото: Thomas Lohnes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Евросоюз должен быть готов к приему новых стран-членов к 2030 году, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на симпозиуме в Словении, пишет Wall Street Journal. По его словам, утверждение конкретных сроков способствует ускорению реформ в странах, стремящихся к членству, и облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС.

Пришло время двигаться вперед. Предстоит еще много работы. Это будет трудно, а иногда и болезненно как для будущих государств-членов, так и для ЕС. Но давайте внесем ясность: если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках, — подчеркнул он.

Текущими кандидатами для вступления в ЕС являются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория. Мишель также выразил мнение, что расширение должно стать одним из ключевых пунктов следующего долгосрочного бюджета ЕС. Это «амбициозный, но неотложный» этап, и «следует действовать, пока есть возможность», добавил он.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что намерения Киева вступить в ЕС потребует проведения множества реформ не только на Украине, но и в самой организации. Чтобы пойти на «историческое расширение», страны — члены Союза договорились создать рабочую группу для решения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в ЕС. По его словам, Украина намерена уже в этом году начать переговоры о присоединении к организации.