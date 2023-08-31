Стало известно, сколько стран вступят в Евросоюз в ближайшее время Боррель: Евросоюз должен готовиться ко вступлению 10 новых стран

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Евросоюз должен начать подготовку к своему расширению, в рамках которого в блок вступят еще 10 государств, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, сейчас необходимо обдумать вопрос временных рамок приема новых стран в ЕС.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен быть готов к приему новых стран-членов к 2030 году. По его словам, утверждение конкретных сроков способствует ускорению реформ в странах, стремящихся к членству, и облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС.