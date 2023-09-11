Вучич усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич усомнился в том, что состав Евросоюза может расшириться к 2030 году. По его словам, которые приводит ТАСС, ранее анонсированные планы по принятию ряда стран в члены сообщества стоит расценивать как слишком амбициозные.

По моему мнению, это красивые желания, но кто я, чтобы рушить чей-то оптимизм и умалять чьи-то амбиции. Здорово, если это произойдет, но я не уверен, что это случится, — сказал Вучич.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен подготовиться к приему в свой состав новых стран-членов к 2030 году. По его словам, утверждение конкретных сроков будет способствовать ускорению реформ в этих государствах и тем самым облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС. Мишель добавил, что расширение должно стать одним из ключевых пунктов следующего долгосрочного бюджета ЕС.

Его поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что в блок готовятся вступить 10 стран и сейчас необходимо обдумать вопрос временных рамок приема новых стран в ЕС. Текущими кандидатами для вступления в ЕС являются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория.