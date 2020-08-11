Вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские. Но если жители коронавирусных «горячих точек» могут свободно путешествовать по ЕС, то для большинства россиян границы союза остаются закрытыми.

Результаты строгого карантинного режима, в котором Европа существовала весь апрель и май, довольно быстро сошли на нет. Страны ЕС наслаждались относительным спокойствием в июне и июле, но в августе статистика заражений снова поползла вверх. В Испании ежедневно регистрируют порядка 4500 новых инфицированных, во Франции — 2200, в Германии — более 1000. Для многих стран это рекордные показатели с апреля.

Статистика показывает, что в последние недели в Европе заболевают в основном молодые люди, а местами заражения становятся бары, ночные клубы и шумные вечеринки. Этим отчасти объясняется низкая смертность — молодёжь редко погибает от COVID-19. Но эксперты в области здравоохранения опасаются, что скоро инфекция от молодых может перекинуться к их более пожилым родственникам, и тогда смертность вновь поползёт вверх. Кроме того, в некоторых странах ограничения были сняты до того, как эпидемию удалось обуздать, поэтому она быстро наверстала упущенное.

Каждый раз, когда ограничения ослабляются, люди начинают больше взаимодействовать, и мы снова наблюдаем рост числа заражений, — приводит журнал Time слова научного сотрудника Королевского колледжа Лондона Натали Макдермотт. — Вопрос в том, удастся ли отследить его и предотвратить всплеск.

Специалисты считают происходящее если не полноценной второй волной, то уж точно её предвестником, и призывают правительства стран ЕС снова ввести ограничительные меры. Но власти неохотно идут на ужесточение карантинного режима. Предыдущий опыт показал, что закрытие магазинов и предприятий оказывает разрушительный эффект на экономику и душевное состояние граждан.

Набережная Гента, Бельгия. Июль 2020 Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Правительство Бельгии, которая вновь превратилась в коронавирусную «горячую точку», в конце июля созвало экстренное заседание, но жёстких решений за этим не последовало. Власти лишь ужесточили масочный режим, пригрозив большими штрафами за его несоблюдение, а также уменьшили так называемый социальный пузырь. Под этим термином понимается круг людей, с которым гражданам страны было разрешено общаться в течение недели. Если раньше он составлял десять человек, то теперь — всего пять. Правда, не совсем понятно, как власти контролируют соблюдение этого правила. Судя по всему, здесь они вынуждены полагаться на порядочность самих бельгийцев. В Антверпене, где ситуация самая тяжёлая, мэрия всерьёз рассматривала возможность полного карантина, но в итоге ограничилась лишь комендантским часом.

Аналогичная ситуация сложилась в других европейских странах: власти ужесточают ограничения только в тех областях, где наблюдают всплеск заражений, и стараются придерживаться более мягких мер. Так, в британском Лестере был введён повторный карантин, как и в испанской Каталонии. Правда, в Испании к соблюдению самоизоляции никого пока не принуждают — указания властей носят характер настоятельной рекомендации.

Мы должны всеми силами избежать всеобщего карантина, — заявил на днях премьер-министр Франции Жан Кастекс. — Подобные меры, конечно, сдерживают распространение эпидемии, но это катастрофа для экономики и социальной жизни, для психологического здоровья наших соотечественников.

Не хотят в Европе и снова закрывать границы, по крайней мере, внутри шенгенской зоны. Лишь немногие государства ЕС идут на ужесточение пограничного контроля. Среди них в начале августа оказалась Финляндия, которая вернулась к ограничениям для путешественников из Бельгии, Нидерландов и Андорры.

Аэропорт Мюнхена Nathalie Lieckfeld/Global Look Press