ВСУ уничтожили десятки тонн зерна ударом по складам в Запорожской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам в пригороде Токмака Запорожской области. В результате обстрела склады уничтожены полностью, сообщает РИА Новости.

Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.

Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники. Ранение получил один человек, — рассказал Рогов.

Также Рогов рассказал, что киевские власти попытались организовать блэкаут в регионе. Для этого Украина задумала серию диверсий на объектах энергетической инфраструктур. По мнению представителя администрации, это делается для срыва проведения референдума в регионе.

Ранее сообщалось, что явка на референдумах о вхождении в состав России в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по окончании второго дня голосования превысила 30. Явка избирателей в ЛНР по итогам двух дней составила 45,86%, в Херсонской области — 31,79%, Запорожской области — 35,54%.