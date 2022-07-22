ВСУ обстреляли взятые под контроль ВС РФ территории Запорожья Глава ВГА Запорожской области сообщил об артобстреле региона со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий взятые под контроль ВС РФ и союзными войсками территорию Запорожской области, заявил глава местной ВГА Владимир Рогов. В своем Telegram-канале политик написал, что в данный момент украинские артиллеристы обстреливают территорию Запорожья из южных пригородов — Кушугума и Балабино.

Земляки-запорожцы сообщают о полутора десятках взрывов. Их сила и частота говорит о том, что боевики (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Позиции нацистов находятся в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабино и др., — заявил Рогов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные территории Рыльского района региона были обстреляны со стороны ВСУ. По его словам, огонь велся из артиллерийских орудий. Удары зафиксированы на пограничном пункте пропуска «Крупец», также в деревне Городище повреждены линии электропередачи.

19 июля артиллерийскому обстрелу подверглось село Ломаковка в Брянской области. Некоторое время в Ломаковке отсутствовало электричество, так как снаряды повредили четыре пролета линии электропередачи. Никто из мирных жителей не пострадал.