ВСУ будут ловить свой последний шанс Не стоит думать, что война прекратится уже завтра

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Конечно, объявление президентом частичной мобилизации и готовности применить все силы и средства, включая и ядерное оружие, несколько охладит некоторые горячие головы. Прежде всего, в Европе. Но это не значит, что как минимум сейчас сразу снизится интенсивность боев, или что в Киеве одумаются и перестанут убивать мирное население востока страны, которое там формально все еще считают своим.

Более того, в ближайшее время можно наоборот ожидать, что западные советники, которые де-факто руководят военными действиями украинского «пушечного мяса», поведут подшефных «зомби цвета хаки» в последний и решительный бой. Тот самый коллективный Запад попытается по-прежнему сохранить инициативу ценою новых тысяч украинских трупов, пока передовые части российской армии еще не получили ожидаемого серьезного подкрепления.

В местных штабах логично рассудят, что потенциальных российских солдат и офицеров надо не просто призвать, но дать им возможность восстановить свои военные навыки. А это займет несколько недель. А за это время можно попытаться еще продвинуться на поле боя, чтобы как минимум создать задел для нового этапа противостояния. А заодно и для возможных переговоров, которые, по западным прикидкам, напрямую будут зависеть от ситуации на полях сражений.

Зеленский же вынужден будет просто пойти ва-банк, чтобы попытаться чего-то добиться до Нового года, когда преимущество ВСУ в живой силе сойдет на нет, а «зеленка», в которой так удобно прятать артиллерию и танки, осыплется, сделав все «схроны» прозрачными.

Аналогичный подход сохранится и в отношении массовых убийств мирного населения, поскольку массированные и все более интенсивные удары системами залпового огня по городам должны сорвать референдумы, максимально снизить явку населения. И в конечном итоге как бы обеспечить дополнительный аргумент в пользу объявлении их нелегитимными. Потому и по Запорожской АЭС будут бить все более прицельно, нервируя местное население и побуждая его к миграции.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская атомная станция

Впрочем, и у России есть средства вразумить противников. Во-первых, мобилизация добровольцев не прекращалась по всем регионам страны, так что свежие силы постоянно пополняли передовые батальоны. Кроме того, после прямых ударов по нескольким ТЭС противник может понять, что это просто демонстрация возможностей. И если до последнего времени мы избегали наносить удары по невоенным объектам, по инфраструктуре жизнеобеспечения городов, то от прежнего джентльменства можно легко отказаться. А впереди зима, которая и так обещает быть для Украины весьма непростой. А что значит оставить Днепропетровск или даже Киев без стабильного электроснабжения? Нарушить систему управления, да и мобилизации тоже.

Наконец, удары высокоточным оружием — это, конечно, показатель передовых военных технологий. Но есть простые классические натовские методы «принуждения к миру» с ковровыми бомбардировками и превращением целых городов в руины. Нам не надо действительно уничтожать мегаполисы. Иногда очень действенно просто предупредить о такой перспективе.

Словом, конфликт входит в некий переходный период. И когда президент заверял коллег по ШОС в том, что намерен закончить его как можно быстрее, не исключено, что он подразумевал как раз все выше перечисленные меры активного вразумления оппонентов.