«Всего наилучшего»: Вучич отреагировал на угрозы депутата Украины Вучич пожелал украинскому народу «всего наилучшего»

Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Украина защищается, и пожелал украинскому народу «всего наилучшего». Так он прокомментировал угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, заявившего о намерении «перевоспитать сербов», передает ТАСС.

Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов, пусть делают свою работу, — сказал Вучич в аэропорту Никола Тесла после церемонии встречи возобновленного рейса Пекин — Белград.

13 июля сербский лидер назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад противостоит России с помощью украинских военных.

В ответ Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит Вучичу за его заявления о российской спецоперации. По его словам, Киев и «братья-хорваты» припомнят сербам и Вучичу их высказывания в случае возможного вступления Сербии в ЕС.