«Все еще возможно»: Макрон не исключил переговоров Москвы и Киева Макрон счел возможным переговорный процесс между Москвой и Киевом

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Переговоры по разрешению конфликта на Украине все еще возможны, а их итоги должны удовлетворить обе стороны, считает президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу ABC французский лидер подчеркнул, что «хороший мир» — это не тот мир, от условий которого одна из сторон в конце концов откажется.

Возможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-нибудь? Я думаю, что это все еще возможно. <...> Хороший мир — не тот мир, от которого одна из сторон откажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал Макрон.

Президент Франции 1 декабря прибыл с государственным визитом в США. В этот же день у него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Главы государств намерены обсудить в том числе обеспечение энергетической безопасности Украины на фоне спецоперации РФ.

Ранее политолог Алексей Ярошенко рассказал, что Зеленский понимает, чем обернутся мирные переговоры с Россией для Украины. По его словам, Запад, доведя Зеленского до переговоров, может начать «сливать» его и менять элиту на Украине. Эксперт отметил, что в переговорах заинтересован именно Запад, а не Россия и Украина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.