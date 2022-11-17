Политолог назвал мирные переговоры началом краха для Зеленского Политолог Ярошенко: мирные переговоры станут началом краха для Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что мирные переговоры с Россией станут началом краха и для Украины, и для него самого, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, Запад, доведя Зеленского до переговоров, может начать «сливать» его и менять элиту на Украине. Эксперт отметил, что в переговорах заинтересован именно Запад, а не Россия и не Украина.

Если Запад додавит его (Зеленского. — NEWS.ru) до мирных переговоров, это значит, что Запад может начинать его сливать, менять некоторым образом элиту на Украине. <...> Но для Зеленского мирные переговоры будут концом, и он это прекрасно понимает. И они будут концом внутри Украины. Потому что там накачивают украинцев, какие они героические, как они защищают страну от «злобных русских орков», — уточнил Ярошенко.

Политолог уточнил, что у России нет необходимости в том, чтобы срочно искать возможности переговоров. Специалист отметил, что Вооруженные силы РФ ведут боевые действия планомерно, в штатном режиме.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».