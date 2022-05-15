ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области Минобороны России: ВС РФ уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области

Воздушно-космические силы Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация уничтожила две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в районе населённого пункта Шпилёвка Сумской области, сообщил генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Также российские военнослужащие нанесли удары по 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины.

Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилёвка Сумской области, — рассказал Конашенков.

Кроме того, в районах населённых пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка ДНР Военно-космические силы России разбили два пункта управления, 11 опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

За минувшую ночь ВС России поразили около 140 объектов ВСУ, в числе которых шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники и 13 артиллерийских батарей.

Ранее Минобороны показало работу группы огневой поддержки армейской авиации в ходе спецоперации на Украине, на которых видно, как экипажи вертолётов уничтожают военные объекты и боевую технику ВСУ, а стрелки группы ведут наблюдение за наземными объектами и транспортом, осуществляют прикрытие вертолётов.