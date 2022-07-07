ВС России предотвратили серию терактов в Херсоне РИА Новости: российские военные предотвратили серию из семи терактов в Херсоне

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские войска предотвратили серию из семи терактов в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Он сообщил, что диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) координировалась штабом Сил специальных операций (ССО) в городе Бровары Киевской области, а о результатах губительной акции должны были сообщать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Российскими военными предотвращена серия террористических актов в Херсоне. Их исполнителями должна была стать законспирированная диверсионно-разведывательная группа Сил специальных операций Украины. Имена исполнителей и заказчиков уже известны, — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что по словам самих диверсантов, киевский режим недоволен мирной жизнью в Херсонской области, поэтому их главной задачей было создать в городе атмосферу хаоса и запугать мирных граждан.

Также, по словам источника, украинские террористы планировали совершить теракты против российских военных и одного из руководителей херсонской военно-гражданской администрации. Основой агентурной сети ССО были лица из ближайшего окружения бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева, добавил он.

Ранее в Херсонской области был найден перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с оружием и боеприпасами. Они были организованы по просьбе сотрудников погранслужбы Украины.