Ракета обеспечила польским военным 39 секунд страха Польша обвинила РФ в нарушении воздушного пространства из-за крылатой ракеты

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Оперативное командование Польши заявляет, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство этой страны, сообщает издание Gazeta.pl. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы, — говорится в сообщении.

Это не первое подобное заявление высшего руководства Польши. Так, 29 декабря 2023 года в польской армии заявили, что в утренние часы в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «воздушный объект», который сопровождался ПВО, после чего исчез с радаров. В тот же день начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, но не привел никаких доказательств.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в феврале сообщил, что власти Польши так и не предоставили доказательств нарушения ее воздушного пространства российской ракетой в декабре. Дипломат выразил мнение, что действительных доказательств Москва так и не дождется.