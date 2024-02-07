Российская ракета в Польше осталась мистификацией Андреев: Польша так и не доказала пролет российской ракеты над своей территорией

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Власти Польши так и не предоставили доказательств нарушения ее воздушного пространства российской ракетой в декабре 2023 года, заявил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. Польский генштаб бездоказательно заявлял, что пролетевшая над страной ракета была российской.

В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и, думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, — сказал Андреев.

Дипломат предположил, что действительных доказательств российская сторона так и не дождется.