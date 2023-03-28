Возможную продажу ФРГ танков Leopard одобрили в нейтральной стране Комиссия Национального совета Швейцарии одобрила продажу ФРГ 25 танков Leopard

Фото: Bill Graveland/STRTCPI/Global Look Press

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) 28 марта одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87. Данное решение позволит нейтральной стране продать боевые машины немецкому производителю, сообщается на сайте парламента Альпийской республики.

Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии, — подчеркивается в сообщении.

Теперь свою позицию по вопросу перепродажи танков должны высказать комиссия малой палаты — Совета кантонов, а затем — обе палаты парламента.

В Минобороны Швейцарии ранее говорили, что имеют на вооружении 96 танков Leopard 2, но никто не обращается к Берну с предложениями об их покупке.

Ранее газета NZZ am Sonntag сообщила, что Вооруженные силы Швейцарии приступили к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы отправить на Украину. По данным издания, украинские военные могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры от дронов.