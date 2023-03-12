Швейцария утилизирует исправные ЗРК вместо отправки их на Украину NZZ am Sonntag: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier вместо отправки их Киеву

Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЗРК Rapier

Вооруженные силы Швейцарии приступили к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, которые можно было бы отправить на Украину, пишет газета NZZ am Sonntag. По мнению экс-главреда Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петера Шнайдера, руководство Украины могло бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры хотя бы от дронов.

Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники, — пояснил он.

Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт, в свою очередь, сообщил, что первую партию ракетных комплексов уже демонтировали, на очереди еще три.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что поставки западного оружия Украине может сорвать уничтожение железнодорожных и автомобильных мостов, а также ж/д инфраструктуры, включая пункты перестановки вагонов с европейской колеи на русскую.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что войска РФ нанесли удар возмездия по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, отомстив за обстрелы Брянской области. По его словам, при этом применялось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».