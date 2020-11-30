ВОЗ сообщила о снижении числа новых случаев COVID-19 в Европе

https://static.news.ru/photo/874745c0-332e-11eb-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе прекратило расти. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На прошлой неделе это привело к первому с начала сентября глобальному снижению заболеваемости, отметил он. Такое, по его словам, стало возможным «благодаря эффективным, но тяжёлым мерам, которые были внедрены».

Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать её с большой осторожностью, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

При этом, по словам гендиректора ВОЗ, количество случаев COVID-19 продолжает расти в других регионах мира. Увеличивается и смертность в рамках пандемии. Он призвал власти стран в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько такие торжества будут безопасными.

Неделей ранее, как писал NEWS.ru, медики зафиксировали абсолютный максимум по приросту числа инфицированных. В то же время, отметил тогда Гебрейесус, появилось немало обнадёживающих новостей об исследованиях по вакцинам от коронавирусной инфекции.

Однако, как заявил до этого директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, создание вакцины вовсе не означает завершения эпидемии. По его словам, дальнейшая эпидемическая ситуация в мире будет ухудшаться. Она может оказаться даже тяжелее, чем за все предыдущие девять месяцев пандемии.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге тоже предупредил о том, что одно лишь вакцинирование людей не способно полностью ликвидировать угрозу коронавируса. Помимо этого, пояснил он, важно развивать первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам.