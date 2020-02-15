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Жительница Волынский области Украины Анна Сакидон умерла в возрасте восьми лет. Девочка страдала прогерией — заболеванием, при котором организм преждевременно стареет.

Биологический возраст малышки составлял 70–80 лет, рассказала заместитель заведующего отделением анестезиологии областной детской больницы Надежда Катаман. По её словам, у таких детей один год жизни сравним с 8–10 годами жизни обычного человека.

Больные прогерией часто умирают от инсультов. У Анны было несколько инсультов, она также страдала от тетрапареза конечностей, — передаёт её слова «Волынь 24».

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные опровергли генетическое влияние на скорость старения людей. Сохранение молодости зависит от наследственности только на 20%. Специальные исследования о влиянии возраста человека на функции организма проводились на протяжении 12 лет. Оказалось, что человек сам способен продлить молодость организма.