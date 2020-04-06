Восемь украинских депутатов заразились коронавирусом

Член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Качура рассказал о распространении коронавируса среди депутатов. По его словам, COVID-19 заболели восемь парламентариев.
Двое из них уже вылечились,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен