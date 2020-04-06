Восемь украинских депутатов заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/681eb256-7802-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Качура рассказал о распространении коронавируса среди депутатов. По его словам, COVID-19 заболели восемь парламентариев.

Двое из них уже вылечились, рассказал он в своём Telegram-канале. Кроме того, политик Анна Скороход, инфицирование которой подтверждено, контактировала с семью другими депутатами.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.