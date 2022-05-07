Володин завил, что США участвуют в боевых действиях против РФ на Украине Володин заявил, что власти США должны пополнить список военных преступников

Вооружённые силы США / Фото The U.S. Army/flickr.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что США участвуют в боевых действиях на украинской территории. По его словам, глава Белого дома Джо Байден, потребовавший пресечь утечки данных об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили.

Речь идёт не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки, — отметил Володин.

По его словам, на Украине после госпереворота 2014 года работают иностранные инструкторы и советники. В настоящее время США фактически координируют и разрабатывают военные операции, напрямую участвуя тем самым в военных действиях против России.

Володин подчеркнул, что за преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должны понести ответственность и власти США, пополнив список военных преступников.

Ранее неназванный сотрудник американской администрации сообщил, что Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о помощи Украине с разведданными. Публикации в прессе о передаче важных данных хозяин Белого дома назвал контрпродуктивными.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации Байдена, что Вашингтон предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации РФ. Это привело к гибели российских офицеров.

В Пентагоне заявили, что США не передают Украине разведданные, указывающие местонахождение российских солдат на поле боя. Представитель американского военного ведомства Джон Кирби уточнил, что Киеву со стороны Соединённых Штатов Америки действительно предоставляются разведданные, но при этом Минобороны не участвует в принятии решений, по каким целям наносить удары.