NBC: Байден потребовал остановить утечки о помощи Украине в разведке NBC: Байден потребовал от спецслужб остановить утечки о помощи Украине в разведке

Джо Байден / Фото Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о помощи Украине с разведданными. Публикации в прессе о передаче важных данных хозяин Белого дома назвал контрпродуктивными, сообщает телеканал NBC.

Байден дал понять, что утечки должны прекратиться, — заявил телеканалу сотрудник американской администрации.

По данным телеканала, президент США провёл телефонные разговоры по этой теме с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден. Он считает, что обнародованные из-за утечки факты «отвлекают от наших целей».

Ранее стало известно, что телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил: США поделились с Украиной данными разведки о местоположении крейсера «Москва» перед тем, как на корабле случился пожар. Как Киев воспользуется информацией, в Вашингтоне точно не знали, отмечает издание.