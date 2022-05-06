CNN: США предоставили Украине данные о крейсере «Москва» CNN: Киев перед пожаром на крейсере «Москва» получил от США данные о его местоположении

Фото Can Merey/dpa/Global Look Press

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США поделились с Украиной данными разведки о местоположении крейсера «Москва» перед тем, как на корабле случился пожар. Как Киев воспользуется информацией, в Вашингтоне точно не знали, отмечает издание.

Украинские военные, когда в Чёрном море заметили военный корабль, уточняет телеканал, решили свериться с американской стороной. От коллег они получили подтверждение цели и её точные координаты, добавили в CNN. Позже на крейсере случился пожар, после которого «Москва» затонула, рассказал телеканал.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России назвало причину гибели ракетного крейсера «Москва» 13 апреля. По сообщению ведомства, на корабле произошла детонация боеприпаса. На судне возник пожар, попытки экипажа потушить его не привели к результату. Крейсер «Москва» затонул в шторм при буксировке в порт назначения.